Gervinho all'Aris, gli altri ex Serie A in Grecia

L'attaccante ivoriano ha firmato un biennale dopo l'esperienza in Turchia con il Trabzonspor: sarà di nuovo compagno di reparto di un altro ex giocatore della Roma. Si rinforza così la colonia in Super Liga greca di calciatori con un passato nel campionato italiano. Tra di loro anche un portiere goleador e un paio di meteore interiste. E su una panchina prestigiosa siederà un ex campione d'Italia