Il centrocampista Aurelien Tchouameni, francese classe 2000, è in procinto di passare al Real Madrid. Gli spagnoli verseranno nelle casse del Monaco 80 milioni più altri possibili 20 di bonus. La cifra definitiva renderebbe il giocatore la seconda cessione più remunerativa nella storia del club monegasco. Per la squadra del Principato si tratta dell'ultimo nome venduto a caro prezzo. Ecco i 30 incassi in doppia cifra, di cui 5 da squadre italiane: quasi tutti i giocatori arrivati non hanno però lasciato il segno