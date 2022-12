C'è l'accordo per il trasferimento al Liverpool di Cody Gakpo, rivelazione al Mondiale con l'Olanda. Si tratta del primo grande colpo del mercato invernale, ma anche dell'ennesima cessione d'oro del Psv: operazione da 42 milioni di euro, preceduta (per ora) solo da un big della Serie A! Ricordate i migliori affari in uscita da Eindhoven? Ecco la top 20 dove non mancano altre conoscenze italiane (dati Transfermarkt)

IL LIVERPOOL PRENDE GAKPO: ACCORDO COL PSV