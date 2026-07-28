A far discutere è soprattutto un episodio: in aperta protesta con la squadra arbitrale, Mancini abbandona il campo prima del rigore decisivo segnato dalla Corea, dopo aver protestato chiedendo la ripetizione del tiro precedente di Al Najei (sul quale il portiere Hyeon-Woo Jo si sarebbe mosso prima, staccando entrambi i piedi dalla linea di porta). Nel post-partita Mancini spiegherà: "Mi scuso, pensavo fosse finita. Non volevo mancare di rispetto a nessuno". E nonostante la sconfitta fa i complimenti alla squadra: "Sono sia felice che triste, triste perché siamo stati eliminati, ma allo stesso tempo contento perché siamo migliorati molto. Abbiamo lavorato un mese insieme e questo è stato davvero importante. Ora siamo una squadra, anche se è chiaro che dobbiamo migliorare ancora".

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