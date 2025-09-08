Serie A, gli acquisti più costosi nel calciomercato estivo anno per anno dal 2005 a oggi
In quest'estate di calciomercato il colpo più caro lo ha messo a segno il Milan, prelevando Christopher Nkunku dal Chelsea per 37 milioni di euro (più 5 di bonus). Ma nelle scorse sessioni estive di mercato chi ha registrato il colpo più prezioso? In classifica ci sono diversi fuoriclasse pagati fior di milioni: la classifica dal 2005 a oggi (dati Transfermarkt)
- Estate 2005
- Costo: 28 milioni
- Dal Parma al Milan
- Estate 2006
- Costo: 24,8 milioni
- Dalla Juventus all'Inter
- Estate 2007
- Costo: 24,8 milioni
- Dall'Internacional al Milan
- Estate 2008
- Costo: 24,6 milioni
- Dal Porto all'Inter
- Estate 2009
- Costo: 28 milioni
- Dal Genoa all'Inter
- Estate 2010
- Costo: 21 milioni
- Dal Manchester City al Milan
- Estate 2011
- Costo: 30 milioni
- Dal Barcellona al Milan
- Estate 2012
- Costo: 18 milioni
- Dall'Udinese alla Juventus
- Estate 2013
- Costo: 39 milioni
- Dal Real Madrid al Napoli
- Estate 2014
- Costo: 24,5 milioni
- Dal Verona alla Roma
- Estate 2015
- Costo: 41 milioni
- Dal Palermo alla Juventus
- Estate 2016
- Costo: 90 milioni
- Dal Napoli alla Juventus
- Estate 2017
- Costo: 42 milioni
- Dalla Juventus al Milan
- Estate 2018
- Costo: 117 milioni
- Dal Real Madrid alla Juventus
- Estate 2019
- Costo: 85,5 milioni
- Dall'Ajax alla Juventus
- Estate 2020
- Costo: 80,6 milioni
- Dal Barcellona alla Juventus
- Annata: 2021
- Costo: 41 milioni
- Dal Chelsea alla Roma
- Estate 2023
- Costo: 34 milioni*
- Dal Sassuolo all'Inter
- Estate 2024
- Costo: 54,7 milioni
- Dall'Atalanta alla Juventus
- Estate 2025
- Costo: 37 milioni
- Dal Chelsea al Milan