Le cessioni record squadra per squadra in Serie A

Definito il trasferimento di De Paul all'Atletico Madrid, affare che diventa la cessione più ricca nella storia dell'Udinese. Quali sono le altre partenze da record tra i club della Serie A 2021-2022? Squadra per squadra, ecco tutte le operazioni in uscita più onerose e in coda la top 5 delle cessioni d'oro del campionato (dati Transfermarkt)

