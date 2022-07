Tutto è pronto a Torino per accogliere Angel Di Maria, acquisto della Juve dopo le stagioni al Psg. Debutterà per la prima volta a 34 anni in Serie A, campionato che in passato ha accolto tra le big altri grandissimi colpi di mercato. Ricordate quanti anni avevano al loro arrivo in Italia? E come è cambiata la tendenza dagli anni Novanta? Ripercorriamo alcuni degli affari stranieri più importanti

