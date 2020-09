Non si ferma il Leeds, tornato in Premier League dopo 16 anni e scatenato sul mercato: Rodrigo l'ultimo colpo, ma la squadra di Bielsa vuole anche De Paul dell'Udinese. Non è la prima neopromossa dalle spese folli: la top 20 di Transfermarkt elenca i club dagli investimenti maggiori nella storia dopo il salto di categoria. Tanta Inghilterra e tre italiane presenti, ma a dominare è una francese. Ecco la classifica

CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE