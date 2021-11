1/21 ©Ansa

È Samuele Ricci il giocatore classe 2001 italiano (o della A) più valutato: 9 milioni per il centrocampista dell'Empoli, che occupa la 27° posizione generale della classifica. L'unico italiano o calciatore della A in top 30.



Completano il podio degli "italiani" (di nascita o di squadre della A) Ivan Ilic del Verona (36° con 8 mln), più Pellegri e Rovella di Milan (in prestito dal Monaco) e Genoa (in prestito dalla Juve), entrambi 54° con 6 mln di valutazione.