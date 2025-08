Osimhen è stato il colpo dell'estate coi 75 milioni sborsati al Napoli che lo ha fatto restare un giocatore del Galatasaray. Un suo nuovo compagno è Sané, anche lui arrivato in Turchia a impreziosire un campionato che potrebbe schierare una top XI di tutto rispetto, con un attacco da più di cinquecento gol in carriera. Non mancano i volti noti negli altri reparti e pure in panchina. Quanta strada potrebbe fare un 4-2-3-1 come questo in Champions League?

