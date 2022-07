1/16

Forse non tutti ricordano che l’avventura di Antonio Conte da allenatore della Juventus era iniziata con un ambizioso 4-2-4, e non con il 3-5-2 fondato sulla BBC che diventerà il suo marchio di fabbrica. Corre l’estate 2011 e i bianconeri, reduci da due settimi posti di fila, affidano la panchina all’ex capitano, che non ha dubbi sul modulo. La certezza, sul mercato, è che bisogna andare a caccia di esterni. Se Conte è un martello, con chi gioca sulle fasce sarà più simile a un torchio...