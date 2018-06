Conferma Spagna, smentita Francia

La realtà è anche anche l'unica certezza di questo intrigo di mercato sta ora vacillando. Griezmann, parola sua, aveva dichiarato molto tempo fa che il suo futuro sarebbe stato deciso prima dell’inizio del Mondiale di Russia, ma proprio sull’Equipe, citando una fonte vicina all’entourage del giocatore, viene sottolineato come la scelta non arriverà necessariamente prima del 14 giugno. Dunque rebus ancora più fitto, al momento senza soluzione. Secondo gli spagnoli due erano i motivi che avevano spinto Griezmann a scegliere ancora l’Atletico: un aumento di ingaggio, più la promessa di grandi colpi di mercato per rinforzare la squadra, e puntare dritto alla prossima Champions, la cui finale si disputerà proprio al Wanda Metropolitano di Madrid. “Se queda” insomma, resta. Come il famoso tweet di Piqué su Neymar (nonostante poi la storia lo abbia smentito). “Non ha deciso ancora dove giocherà il prossimo anno - è stata invece la risposta della stampa francese - non è ancora nota la sua decisione e certamente non ha firmato un pre accordo con il Barcellona”. Mondiale in testa, pochi giorni al via e sempre meno tempo per la scelta finale. Ma la sensazione è che quella di Grizou possa essere una telenovela lunga tutta l’estate.