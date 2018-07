Adottando il linguaggio NBA sarebbe un "free-agent": semplicemente, dal 1° luglio, Gianluigi Buffon non è più sotto contratto con la Juventus e potrà firmare con un'altra squadra, dando seguito quindi a quella volontà di continuare a giocare espressa nei giorni dell'addio alla società bianconera. Nel corso di un'intervista esclusiva rilasciata a Sky Sport però Buffon è rimasto vago e non ha chiarito le proprie intenzioni, sebbene tutti gli indizi portino a credere che nel suo futuro ci sia il PSG: "Se andremo avanti vedremo, se lo farò sarà perché ho tante motivazioni che spingono una persona di 40 anni a volersi mettere alla prova, emozionarsi. Le emozioni che si provano giocando non è facile provarle nella vita. E poi perché probabilmente c’è ancora bisogno e voglia di dimostrare quanto si è forti e quanto si può performare bene nonostante l’età. Piccole sfide che ognuno accetta di affrontare".

La Juventus

Nessun rimpianto per la fine della storia più lunga della sua carriera: "Sono straorgoglioso della fine che c’è stata. Vincente ed entusiasmante, con un saluto molto belloe in piena unità d'intenti con presidente, compagni, dirigenti e tifosi. Qualcosa di forte, bello e meritato, perché in 17 anni ho ricevuto tantissimo ma penso di aver dato tutto me stesso per la causa. Penso di aver sofferto, essermi dannato, battuto. Ho gioito e pianto per la causa. Quindi, quando c’è questa consapevolezza e serenità di aver fatto il massimo e aver messo sull’altare del sacrificio tutto quello che si aveva, si è contenti che tutta questa storia abbia avuto questo finale. La Juve non ha bisogno di ripartire, ma di continuare e lo farà. La forza della Juventus non è stata Buffon o un singolo. Ma la forza dei programmi, la chiarezza delle idee, il gruppo. La Juve continuerà ad essere protagonista".