Gigi si racconta. Buffon è un nuovo giocatore del Psg e si è concesso in una lunga intervista esclusiva a Sky Sport 24 in cui ha parlato del suo trasferimento a Parigi, dell'addio (e della proposta di Agnelli) alla Juventus, della Nazionale e del possibile "trasferimento del secolo": Cristiano Ronaldo in bianconero.

Gigi Buffon e la Nazionale: "Non torno, a meno che..."

"L'addio alla Nazionale? Come ho già detto non voglio essere un peso per nessuno, ho continuato finché mi sono sentito un valore aggiunto. Secondo me era giusto farsi da parte e così è stato, i giovani devono fare esperienza e mostrare il loro valore. In questo momento osservo da fuori il passaggio di consegne. Un ritorno? Deve esserci una necessità impellente. Altrimenti penso sia giusto lasciare spazio ai giovani come penso sia d'accordo il Ct, ci siamo sentiti tempo fa ed eravamo rimasti su questa linea".