E' stato certamente il protagonista del caso di mercato più importante di quest'estate, alla fine Malcom Filipe Silva de Oliveira ha scelto il Barcellona. Dopo i contatti iniziali con l'Inter, il talentuoso esterno brasiliano era stato praticamente preso dalla Roma. Accordo annunciato sia dai giallorossi che dal Bordeaux, prima dell'inserimento improvviso del Barcellona. Alla fine il classe 1997 si è trasferito in blaugrana e si è presentato così: "Sono sempre stato tranquillo e ho sempre voluto il Barcellona, per me era una grande opportunità firmare per questa squadra perchè qui posso giocare con i migliori calciatori al mondo – ha dichiarato Malcom nella conferenza stampa di presentazione – Sono molto felice di essere arrivato in una squadra così, è molto difficile ma darò tutto me stesso per fare un grande lavoro. Sognavo questo giorno sin da bambino, ora inizia una nuova sfida e spero di regalare tante gioie a questi tifosi".

"Messi leggenda, spero di fare come Neymar e Ronaldinho"

Malcom andrà a rinforzare un attacco formato già da tanti grandi campioni. Il brasiliano potrà scendere in campo già nella prossima amichevole contro il Tottenham, magari proprio con Lionel Messi: "E' il miglior giocatore del mondo, una leggenda del calcio – prosegue – Spero di imparare tanto da lui, sarà una grande esperienza. Tra i brasiliani seguivo Ronaldinho, poi ho ammirato Neymar che è un altro idolo. Spero di seguire i loro passi qui al Barcellona, perchè hanno fatto grandi cose".