Thibaut Courtois al Real Madrid e Mateo Kovacic al Chelsea, affare fatto e ufficializzato. Sarri avrà il suo rinforzo a centrocampo, qualità in regia, mentre Lopetegui il suo portiere, preso per 40 milioni di euro. Il Chelsea, tra l'altro, l'ha già sostituito con Kepa Arrizabalaga, classe '94 reduce da un'ottima stagione con l'Athletic Bilbao. Curiosità: il numero uno basco è diventato il portiere più pagato della storia del calcio (prima di Alisson e Buffon). Dopo aver preso Jorginho, quindi, i Blues potranno contare su Kovacic, croato del '94 preso in prestito per una stagione.

Kovacic, l'Italia nel destino

Evidentemente era destinato a trovare un po' d'Italia sul proprio cammino. Mateo Kovacic, dopo tre stagioni al Real Madrid e 36 gare nell'ultima annata, sposa il Chelsea di Maurizio Sarri. Un altro pizzico d'Italia quindi, incontrata per la prima volta nel gennaio del 2013, quando firmò con l'Inter dopo un decennio alla Dinamo Zagabria. Una stella in ascesa. Da lì, altre due stagioni con 79 presenze e 8 reti, realizzate tutte nella sua ultima stagione a Milano, prima di firmare con il Real Madrid per 29 milioni più bonus. Dopo una stagione da riserva, il croato trova Sarri e spera nel rilancio in Premier League.