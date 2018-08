Marco Borriello riparte dall’UD Ibiza, squadra di terza divisione spagnola. Dopo l’esperienza da dimenticare con la SPAL, il 36enne attaccante è pronto a cominciare la sua nuova - l’ennesima di una lunga carriera, sarà la 14esima maglia diversa che vestirà - avventura sull’isola delle Baleari: “Ho avuto anche offerte da club di A e di B, ma qui ho sentito le vibrazioni giuste - ha raccontato Borriello al Corriere della Sera - La società sta lavorando ad un altro grande acquisto, ma non posso svelare chi è”. L’Ibiza, rifondato nel 2015, è ripartito dall’Eccellenza e ha un progetto ambizioso: “"Qui posso andare a farmi un bagno anche dopo l'allenamento - ha scherzato l’attaccante - ma ho scelto Ibiza non solo per questo, chiaramente. Nascerà un nuovo stadio con hotel annesso, un centro sportivo. La squadra è forte, il presidente ha idee e vuole investire. Si chiama Amedeo Salvo, l’ex portiere del Valencia”.

"Ho fatto la storia in Italia, ora voglio farla in Spagna"



Borriello ha poi continuato spiegando il progetto del club: “La società vuole diventare un veicolo in più per lanciare il marchio dell’isola nel mondo - ha proseguito - dieci anni fa ho comprato qui, questa è la mia casa. Mi aveva chiamato anche qualche club di A, molti di B. Poi è arrivata questa offerta e ho sentito le vibrazioni giuste. Si tratta di una scelta di vita e di grandi progetti, vedrete che sorpresa”. E assicura che “non è una questione di soldi” e neppure mancata riconoscenza verso il calcio italiano: “Ho ricordi bellissimi del calcio in Italia: ho dato emozioni ai tifosi di Genoa, Cagliari, Milan e tante altre maglie. E loro hanno regalato a me tante emozioni. Ho fatto la storia del calcio italiano, ora voglio fare la storia del calcio spagnolo. Fidatevi, qui ci sono tutte le premesse”, ha concluso.