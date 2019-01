Nei giorni scorsi è stato corteggiato da Bologna e Fiorentina e su di lui ha fatto un pensiero anche il Milan: Manolo Gabbiadini potrebbe lasciare il Southampton e la Premier League già durante la sessione di calciomercato di gennaio. L’attaccante classe 1991, infatti, non sta trovando lo spazio che desidererebbe nella sua squadra (solo 12 presenze per un totale di 470' e un gol in campionato, 3 invece le apparizioni in EFL Cup) ed è pronto a cambiare maglia. Destinazione? Ancora da decidere, ma la sensazione è che il futuro di Gabbiadini possa essere ancora lontano dalla Serie A. Il suo agente si trova in Inghilterra per assistere al alcuni match di Premier, ma soprattutto per parlare coi vertici del club inglese del futuro del suo assistito. La pista Bologna al momento si è raffreddata, quella viola invece non è ormai più percorribile visto che la Fiorentina ha acquistato Muriel dal Siviglia: sul calciatore è da registrare l'interesse del Betis Siviglia, con la società spagnola che monitora con attenzione il futuro dell’attaccante italiano.