I tifosi del Real non hanno dubbi: 200mila persone hanno votato Kylian Mbappé e eletto il ventenne del Psg come la vera star su cui ricostruire la squadra dello Zidane bis. Il risultato finale è nettissimo, e nel sondaggio proposto da Marca, tra tutti il quotidiano più vicino al Real, ben il 79% dei votanti hanno scelto Mbappé. Surclassati tutti i potenziali rivali nel ruolo di bomber, tra cui Kane e Neymar, finiti al secondo e terzo posto, ma entrambi al di sotto del 10% di preferenze.

Le domande proposte dal quotidiano di Madrid riguardavano, però, anche gli altri settori del campo, visto che in casa Real sembra in arrivo una vera e propria rivoluzione di calciomercato. Per quanto riguarda il capitolo difensori Matthijs de Ligt, centrale e capitano dell'Ajax, non ha rivali, chiudendo al top con un netto 70% delle preferenze; mentre sulle corsie, forse un po' a sorpresa, il prescelto è l'ex Fiorentina Marcos Alonso, seguito da David Alaba. A centrocampo Pogba è il preferito dai tifosi Blancos (forse ancor di più dopo le sue ultime dichiarazioni) per quanto riguarda la posizione centrale-difensiva; mentre Hazard la spunta su Eriksen tra i centrocampisti offensivi.