La scorsa settimana i tifosi del Real avevano votato, e al primo posto della lista della spesa per rifondare i Blancos c'era il nome di Kylian Mbappé. Ora, stando a quanto scrive France Football sulle proprie pagine, anche Zinedine Zidane ha messo un calciatore in cima al proprio elenco, e il risultato è sempre lo stesso: ovviamente Kylian Mbappé. È il francese classe 1998 il prescelto per sostituire, a un anno di distanza, il fenomeno Ronaldo partito per l'Italia. Sempre meno dubbi in Francia, secondo cui Zidane l'ha eletto come "numero uno" del mercato estivo, dove Florentino Perez metterà mano al portafoglio per riscattare una stagione deludente su tutti i fronti. Quella che verrà ribattezzata "Operazione Mbappé" potrebbe iniziare già nelle prossime settimane, per quello che la testata francese ha definito già come la "telenovela della primavera e dell'estate".

Costo

A quel punto, se la volontà del Real sarà davvero quella di puntare principalmente sul campione del mondo francese, ci sarà da intavolare una lunghissima trattativa, che potrebbe nuovamente stabilire un record nel mondo del calciomercato. Dopo Neymar dal Barcellona al Psg per 222 milioni di euro, questa volta, France Football parla della cifra mostruosa di 280 milioni di euro per strappare Mbappé al Psg e farlo vestire di Blanco. Pochi dubbi: sarà sicuramente una lunghissima estate di mercato.