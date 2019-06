Al Liverpool ha giurato nuovamente amore prima ancora di alzare al cielo la Champions League nella notte di Madrid, spazzando via le voci intorno a un suo futuro lontano dai Reds. E la gioia per il trionfo europeo contro il Tottenham ha rafforzato ancora di più il suo legame con il Liverpool e i suoi tifosi. Eppure per Jürgen Klopp i corteggiamenti, pubblici in questo caso e privati, non mancano: Franz Beckenbauer, storica bandiera del calcio tedesco e presidente onorario del Bayern Monaco, ha infatti svelato uno dei suoi principali desideri alla Bild. “Klopp è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Non voglio altro che vederlo un giorno sulla panchina del Bayern Monaco, sarebbe una bellissima sfida. Ha portato un nuovo stile di calcio in Germania, ora all’estero ha messo a punto quanto aveva già cominciato a far vedere con il Borussia”, le parole di Franz Beckenbauer.