Una trattativa definita da tempo, che approda a conclusione. Il Real Madrid ha ufficializzato l'acquisto di Luka Jovic. L'attaccante serbo arriva in Spagna dall'Eintracht Francoforte e firmerà un contratto di sei anni, come spiega un comunicato ufficiale emesso dalle Merengues. "Il Real Madrid e l'Eintracht Francoforte hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento del giocatore Luka Jovic - si legge nella nota- in attesa delle visite mediche. Il giocatore rimarrà legato al club per le prossime sei stagioni, fino al 30 giugno 2025". All’Eintracht andranno circa 60 milioni di euro, mentre per il giocatore è pronto un ingaggio vicino ai 9 milioni a stagione. Nato il 23 dicembre 1997, nell'Eintracht Francoforte 2018/2019 Jovic ha totalizzato 27 reti e 7 assist tra Bundesliga e coppe in 48 partite, guidando la squadra fino alla semifinale di Europa League persa ai calci di rigore contro il Chelsea di Maurizio Sarri e al settimo posto in Bundesliga. Della partenza di Jovic da Francoforte ha parlato il direttore sportivo dell'Eintracht, Fredi Bobic: “Dal punto di vista tecnico per noi è una grande perdita, ma c’era una soglia economica oltre la quale non potevamo trattenerlo”.