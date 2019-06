Dopo sei stagioni Christian Eriksen è ormai diventato una bandiera del Tottenham, tra i leader tecnici di una squadra che è cresciuta tanto fino ad arrivare alla finale di Champions League. Qualcosa potrebbe cambiare però in estate e lo stesso centrocampista danese classe 1992 ha espresso l'intenzione di provare una nuova esperienza: "Mi sento come se fossi in una fase della mia carriera in cui mi piacerebbe provare qualcosa di nuovo – ha dichiarato al quotidiano danese Ekstra Bladet - Non sarebbe una brutta cosa restare, ho molto rispetto per quello che sta facendo il Tottenham, ma mi piacerebbe provare qualcosa di nuovo. Real Madrid? Sarebbe un passo avanti, ma per questo il Real Madrid dovrebbe prendere il telefono e chiamare il Tottenham per dire che mi vogliono, per quanto ne so non è ancora successo".

"O vado via o rinnovo"

Saranno settimane di attesa, quindi, per Eriksen: "Spero che questa estate sia deciso qualcosa, nel calcio non si sa mai quando una cosa del genere possa essere decisa. Le cose nel calcio richiedono tempo. Tutto dipende da Daniel Levy, ma deve esserci un altro club, altrimenti mi siederò e negozierò un nuovo contratto. Non puoi fissare la data di partenza da solo, dovrò comunque fare un passo avanti in una squadra migliore del Tottenham. Rinnovo? Difficile da dire. Ma se non trovo una nuova squadra, perché non dovrei firmarlo?".