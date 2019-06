Hazard al Real Madrid è davvero questione di attimi, ma l'ufficialità non è ancora arrivata. Tuttavia, uno store dei Blancos all'aeroporto di Barcellona si è già portato avanti con il lavoro, tant'è che la maglietta del talento belga è già sulla parete del negozio accanto a quella di Sergio Ramos. Una curiosità: Hazard - con tutta probabilità - dovrebbe indossare il numero 7 e lasciare il 10 a Modric. Secondo il Sun Hazard avrebbe chiesto al Real di indossare la numero 10, ma il club avrebbe detto no: è di Modric e non si tocca.

Affare da 100 milioni di euro

I numeri dell'affare Hazard sono importanti: la cifra non è ancora ufficiale, ma secondo quanto riporta As si aggira intorno ai 100 milioni di parte fissa più bonus. Dopo Eder Militao dal Porto (50 milioni) e Luka Jovic dall'Eintracht (60), il Real piazza un altro colpo. Cercato, voluto, inseguito per anni e infine raggiunto: Eden Hazard dal Chelsea. Il belga lascia Stamford Bridge dopo aver vinto l'Europa League con Sarri in panchina.

In sette stagioni ha giocatore 352 partite e segnato 110 reti, 21 quest'anno (la stagione migliore in termini di gol). Ha vinto 2 Premier, una Fa Cup, una Coppa d'Inghilterra e 2 Europa League. Ora giocherà al Bernabeu con la maglia numero 7 del Real.