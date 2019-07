L'affare Neymar rivela un altro capitolo. Mentre a Barcellona si interrogano sulle possibilità di rivedere in blaugrana la stella brasiliana dopo l'addio di due anni fa, il PSG gioca in contropiede. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, il proprietario del club francese, Nasser Al-Khelaifi, avrebbe offerto il giocatore al Real Madrid in ben due occasioni negli ultimi tempi. Al momento, però, la dirigenza madrilena non sta valutando l'ipotesi. Una mossa, quella dei parigini, finalizzata a evitare il ritorno di O Ney al Barcellona, club con il quale i rapporti non sono affatto cordiali. Gli eventi dell'estate 2017, con il club catalano che prima aveva tentato di ingaggiare Marco Verratti e il PSG che aveva risposto pagando la clausola rescissoria di 222 milioni di euro per Neymar, hanno lasciato un solco profondo. Nel quale si sono poi inserite altre dinamiche di calciomercato, come l'intromissione del PSG nel rinnovo del contratto di Ivan Rakitic con il Barcellona, o il corteggiamento degli spagnoli ad Adrien Rabiot, in uscita dalla Francia e finito poi alla Juventus.

La mossa di offrire Neymar al Real Madrid può avere una doppia valenza per il PSG. Da un lato, attesta i rapporti amichevoli tra i due club, che hanno un dialogo aperto da anni. Dall'altro, testimonia la consapevolezza dei francesi di doversi privare della loro stella nel corso dell'estate 2019. A Parigi sanno che l'unica destinazione realmente plausibile oggi per il fuoriclasse brasiliano è proprio la Catalogna e valutano le contropartite tecniche che il Barcellona potrebbe offrire, su tutte Coutinho. Il Real Madrid ha valutato l'offerta, ma il trasferimento di Neymar al Bernabeu non sembra una pista percorribile oggi. Il numero 10 è stato nel mirino del Real nelle ultime sessioni di mercato, ma oggi la dirigenza guidata da Florentino Perez non lo ritiene più una priorità. E potrebbe ritrovare Neymar sui campi della Liga 2019/2020, ma solo da avversario.