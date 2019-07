Continua a tenere banco in Spagna la querelle tra Atletico Madrid e Barcellona sul trasferimento in blaugrana di Antoine Griezmann. Il club catalano ha pagato la clausola di 120 milioni e ha presentato il giocatore alla stampa. L'Atletico, invece, pretende una cifra pari a 200 milioni perché ritiene che l'accordo tra il giocatore e il Barcellona sarebbe stato raggiunto prima del 1° luglio, giorno a partire dal quale la clausola si sarebbe ridotta appunto da 200 a 120 milioni di euro.



L'Atletico ha presentato un esposto alla Liga oltre che aver informato la Federcalcio spagnola e il Tribunale del lavoro per violazione del contratto da parte del giocatore. A proposito della questione è intervenuto il presidente de La Liga Javier Tebas che ha confermato a Onda Cero che il trasferimento di Griezmann al Barcellona potrebbe essere bloccato. Tuttavia ha anche ammesso come la Liga si stia muovendo per risolvere la situazione.