A Buenos Aires è già De Rossi-mania. Un benvenuto incredibile quello dei tifosi xeneizes nei confronti dell’ex centrocampista della Roma, che ha vissuto le sue prime ore da nuovo giocatore del Boca Juniors. Vestirà la sua maglia numero 16, che sta già spopolando nella Capitale sudamericana: sarà presentato alla stampa lunedì prossimo per far sì che sia presente anche il presidente Angelici. La giornata del suo arrivo in Argentina, è stata lunga ed emozionante: l’atterraggio alle 6 di mattina all’aeroporto di Ezeiza, il calore dei tifosi, le visite mediche e il tour della Bombonera insieme all’amico - e principale fautore dell’operazione - Nicolas Burdisso, oggi direttore sportivo del Boca, e a Carlos Tevez. “Questo è quello che mi aspettavo”, ha detto un sorridente ed entusiasta De Rossi che poi ha chiesto e ottenuto di allenarsi assieme ai giocatori del Boca che non avevano partecipato alla trasferta brasiliana in Copa Libertadores. Sotto una pioggia battente, De Rossi ha giocato in squadra con Tevez in un 7 contro 7 in cui tutti hanno potuto iniziare ad ammirare la sua grinta sulla 'cancha'. Fosse per De Rossi lui sarebbe già pronto a giocare questo weekend contro l'Huracan (i test medici pare abbiano confermato il suo ottimo stato di forma). Ma, secondo quanto scrive il quotidiano Olè, è più probabile che l'esordio avvenga il 13 nella Copa di Argentina contro l'Almagro, mentre la prima alla Bombonera con la maglia gialloblù dovrebbe combaciare con il match del 18 agosto contro l’Aldosivi.