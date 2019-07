E l'allenamento del Bayern si chiude con il fermo di un tifoso

Non sono certo ore all'insegna della tranquillità per Niko Kovac. Prima di recapitare il suo messaggio distensivo a Guardiola e ai Citizens, infatti, l'allenatore del Bayern Monaco era stato suo malgrado protagonista di una scena che si vede tutti i giorni nei pressi di un campo di calcio. Al termine di una seduta di allenamento, Kovac si era attardato con i tifosi per selfie e autografi, quando uno dei sostenitori l'ha afferrato per una gamba, minacciando di non mollare la presa. L'allenatore croato avrebbe prima cercato di convincere l'uomo a lasciarlo andare con le buone maniere, ma vista la resistenza del tifoso ha chiesto l'intervento della sicurezza e degli agenti di polizia. Secondo quanto riporta la Bild, l'uomo è stato arrestato. Una versione che non è però stata confermata dalle forze dell'ordine, che hanno precisato come Kovac non sia mai "stato in pericolo" e che "il tifoso urlava di voler giocare con i giocatori". L'invasore sarebbe quindi a piede libero, ma l'insolita vicenda resterà a lungo nella mente dell'allenatore del Bayern.