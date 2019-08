C'è anche il Real Madrid per Neymar. I blancos sono pronti a sfidare il Barcellona nella corsa al brasiliano, che vuole lasciare il Paris Saint-Germain nonostante l'ultimo tentativo di Leonardo. La strategia di Florentino Perez sarebbe quella di inserire alcune contropartite tecniche, tra le quali una estremamente di lusso: Luka Modric. L'operazione però non è affatto facile, soprattutto perché molti dei giocatori individuati dal Real stesso per essere inseriti nella trattativa non vogliono trasferirsi al PSG. Il Real Madrid resta comunque in pressing, Neymar è un obiettivo.

Neymar-Psg, nervi tesi

Nel frattempo, continua ad essere burrascoso il rapporto tra il talento brasiliano e il suo club: il PSG avrebbe infatti fissato una deadline per la cessione di Neymar, che secondo i piani dei parigini dovrebbe avvenire entro il 10 agosto - data d'inizio della Ligue 1. Dal canto suo, da quando è rientrato dalle vacanze, Neymar non si è praticamente mai fatto vedere in pubblico, né ha parlato. Questo ha creato non pochi disagi al Psg: sia dal punto di vista pubblico - visto che la presenza di Neymar era prevista da contratto nelle amichevoli asiatiche - sia nello spogliatoio, con Tuchel che si trova a gestire una situazione non facile.