Mario Balotelli potrebbe presto affrontare una nuova sfida. Per l'attaccante classe 1990, infatti, è pronto un contratto di due anni e mezzo da parte del Flamengo. Il Brasile lo chiama dunque e Super Mario è vicino a vestire la maglia rossonera, questa volta a righe orizzontali però. Cambiare vita e continente per allargare i suoi confini calcistici oltre l'Europa in una delle squadre più gloriose del panorama calcistico mondiale. Il Flamengo, da parte sua, non vede l’ora di abbracciarlo. Ha avviato i contatti attraverso l'agente Fifa Andrea Cattoli che ha portato l’offerta ed è pronto a riceverlo nei prossimi giorni, direttamente in Brasile se il giocatore dovesse accettare definitivamente. Mario avrebbe infatti già dato il suo assenso. Ci sono stati diversi contatti nei giorni scorsi direttamente con il vicepresidente Braz e il direttore sportivo Spindel per raggiungere un accordo.

Primo italiano al Flamengo

Un trasferimento che avrebbe tratti storici. Balotelli sarebbe il primo italiano a giocare nel Flamengo e per un’estate il calcio sudamericano sarebbe protagonista: dopo l’arrivo di De Rossi in Argentina questa sarebbe la "risposta" del Brasile. Ma non sarebbe l’unico Balotelli pronto a trasferirsi dall’altra parte del mondo: è infatti pronto anche un contratto per suo fratello Enock al Boavista, squadra brasiliana dello stato di Rio de Janeiro. Nell'ultima stagione per Balotelli 25 presenze e otto gol fra Nizza e Marsiglia.