Neymar-Real: si può a determinate condizioni

A tracciare il punto della situazione è il quotidiano Marca. Il Real Madrid, questa la ricostruzione, non avrebbe mai ottenuto dal Manchester United una reale disponibilità a trattare la partenza di Pogba e l'arrivo del centrocampista classe 1993 al Bernabeu non è stato un obiettivo realistico in questa sessione di calciomercato. Così i Blancos hanno ancora una possibilità per regalare a Zinedine Zidane un altro grande acquisto dopo gli arrivi di Hazard e Jovic: la pista porta a Neymar. La priorità dell'asso brasiliano in questo momento è quella di lasciare il PSG, un'opzione che i francesi permetterebbero ma a patto di recuperare in pieno i 222 milioni pagati due anni fa al Barcellona e di ricevere immediatamente almeno la metà della cifra. Un dato che non agevolerebbe il ritorno di Neymar al Camp Nou e che invece potrebbe tendere la mano al Real. Che potrebbe anche inserire nell'operazione alcune contropartite tecniche gradite al PSG: su tutti Bale e il portiere Keylor Navas, per i quali ci sarebbe un dialogo già in atto, come riportato da Globoesporte. Impossibile pensare a Modric, determinato a restare nella rosa delle merengues, mentre all'interesse del PSG per Casemiro il Real ha replicato lasciando intendere di puntare ancora sul centrocampista brasiliano.