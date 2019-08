Vigilia di campionato per il Real Madrid, che si prepara a vivere il primo giorno di scuola. L'esordio in Liga sarà sul campo del Celta Vigo, dove Zidane spera di partire con il piede giusto. L'obiettivo principale, come ripetuto più volte, è proprio il campionato. Per vincerlo servirà interrompere il dominio del Barcellona, anche se non sarà semplice: "Perché si tratta della migliore lega del mondo, c'è tanta competizione", ricorda l'allenatore francese in conferenza stampa. Sullo sfondo, ovviamente, il mercato. Il Real ha comprato tanto, adesso deve pensare alle cessioni. Fra i nomi in uscita c'è anche James Rodriguez, che interessa sempre molto al Napoli: "E' in grande forma, sono molto contento di averlo in rosa", taglia corto Zidane, che sembrerebbe non avere nessuna intenzione di fare a meno del colombiano. Pretattica o sincerità, a dirlo sarà solo il tempo: "Anche lui è felice di essere con noi - ribadisce - conto su tutti quelli che ho a disposizione".

"Su Bale e Pogba..."

Chi potrebbe fare le valigie perché non rientra nei piani di Zidane è Bale, che però non ha ancora trovato una nuova sfida: "Sembrava che se ne dovesse andare - ha commentato il tecnico francese - ma è ancora qui. Le cose cambiano e ho intenzione di contare su di lui. È importante e spero che, come tutti gli altri, mi metta in difficoltà nel formare la squadra". Mercato in uscita movimentato dunque, ma c'è anche un sogno in entrata. Si chiama Pogba, da tempo nel mirino dei blancos: "Suo fratello ha detto che potrebbe lasciare lo United? Per ora è ancora a Manchester e io voglio pensare solo a quelli che sono qui. Sono contento dei miei giocatori e, idem per loro, sono concentrato solo sul match contro il Celta Vigo".