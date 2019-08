A Detroit c'è anche Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli ha passato gli ultimi giorni accanto alla squadra in occasione della doppia gara contro il Barcellona. Cellulare sempre a portata di mano, anche perché squilli e messaggi sono all'ordine del giorno. Il mercato degli azzurri si fa frenetico, perchè Ancelotti è in attesa di qualche rinforzo: "In questo ritiro stiamo facendo bene - ha spiegato in esclusiva a Sky Sport - abbiamo affrontanto amichevoli di grande livello, mostrando personalità e volontà di condurre il gioco. Siamo molto contenti. L'anno scorso siamo stati sfortunati uscendo dalla Champions per un gol". Dalle domande di mercato, però, non si sfugge, a partire da James Rodriguez: "Se l'eventuale arrivo di Neymar al Real potrebbe avvantaggiarsi? Noi pensiamo alla nostra squadra. Siamo vigili davanti alle opportunità in sede di trattativa, se dovessero capitare allora non ce le faremo scappare. Lui ha ottime qualità". Momento di percentuali, perché il mercato si fa anche così. Dal colombiano a Lozano e Icardi: "Ma non voglio parlare di numeri - taglia corto Giuntoli - continueremo sul nostro trend, siamo soddisfatti già così della squadra. Ogni anno facciamo piccoli passi in avanti, speriamo di ripeterci anche a questo giro. Lo abbiamo già fatto prendendo Manolas e Di Lorenzo, oltre ad un centrocampista universale come Elmas".

"Napoli deve sempre sognare"

Si parla anche di un possibile Mister X, di un giocatore il cui nome non è ancora mai uscito: "Siamo vigili su molte situazioni - ha continuato Giuntoli - anche su quelle che non sono venute fuori. I tifosi possono sognare? Napoli lo deve sempre fare. Anche se molte volte i sogni non sono così utili come lo potrebbero essere quei giocatori che prendiamo. Stiamo cercando un calciatore offensivo che abbia la capacità di ribaltare velocemente l'azione negli spazi. Ci sono tanti giocatori con queste qualità". Un altro obiettivo è Everton, la cui situazione è complicata a causa del frazionamento del cartellino: "Ma oggi non esistono più situazioni facili, dietro ad ogni trattativa ci sono grandi interessi". Chiosa su quello che potrebbe mancare a questo Napoli: "La squadra è forte così, dietro ed in mezzo abbiamo sistemato. In avanti coglieremo delle possibilità qualora dovessero esserci".

"Champions? Arrivare lontani un sogno"

Gli azzurri lotteranno per lo scudetto e per andare il più avanti possibile in Champions League: "E' un nostro sogno - continua Giuntoli - cercheremo di fare meglio rispetto all'anno scorso. Per il momento qualcuno è già in condizione, altri meno. Stanno arrivando i calciatori dalle Nazionali, a scaglioni. Nella seconda parte del pre-campionato abbiamo fatto grandi partite, provando a comandare il gioco e questo per noi è molto importante". Conclusione sulla coppia Koulibaly-Manolas: "Se è la coppia più forte della A? Questo non lo so, lo dirà il campionato. Sicuramente abbiamo una difesa molto organizzata, sia nei singoli che nel reparto".