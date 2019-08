Il ritorno di Rooney in Inghilterra: "Non sono sorpreso"

Chi invece in Inghilterra farà ritorno è Wayne Rooney, che dal prossimo gennaio sarà un giocatore del Derby County ed entrerà nello staff tecnico del club per prepararsi ad un potenziale futuro da allenatore. In poco più di un anno negli States ha messo insieme 25 reti in 47 partite con la maglia del DC United, ma Ibra capisce la scelta fatta dal suo ex compagno di squadra nel Manchester United: "Non ne sono assolutamente sorpreso. Wayne è venuto qui, ha provato ad affrontare un nuovo calcio, ha fatto del suo meglio e, sì, ha avuto pazienza. Io sono in una situazione diversa rispetto a Wazza. Io sono più anziano ma continuo a dominare, a fare la differenza”. A quasi 38 anni e con oltre 500 reti tra club e nazionali, Ibra non ha nessuna intenzione di porsi limiti.