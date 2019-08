Ibra: "MLS, la formula playoff fa schifo"

Succede tutto a margine di una sessione di allenamento dei Galaxy. Ibra ha scambiato qualche battuta con i giornalisti presenti, soffermandosi in particolare sullo speciale sistema che la federazione in capo alla MLS ha scelto per i playoff, che iniziano al termine della stagione regolare e che assegnano il titolo. L'attaccante svedese l'ha bocciato senza mezzi termini: "I risultati dell’intera stagione non contano. Arrivi settimo, giochi il playoff e poi lo vinci e diventi campione. Ti basta vincere il playoff". Senza peli sulla lingua come sempre, Ibrahimovic ha spiegato i danni che questa formula può provocare: "Per me, la mentalità giusta è ogni allenarsi ogni giorno, e tutto dipende dal modo in cui ti alleni: è l'allenamento settimanale che determina il modo in cui giochi le partite che contano. Il sistema MLS dovrebbe aiutare questa mentalità e crearla. Con questo metodo, non accade". Parole di chi in carriera ha vinto 29 trofei tra Olanda, Italia, Spagna, Francia e Inghilterra. Chissà che, nonostante i modi bruschi, la MLS non lo ascolti.