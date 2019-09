C’è questo video in cui un bimbo poco più alto di un pallone prende la rincorsa e lo calcia con una potenza che mai immagineresti potesse essere sprigionata da quel piedino. Non si vede dove finisca il pallone, ma tutto lascia pensare a un tiro nei pressi dell’incrocio dei pali, gol celebrato con un’esultanza “da grande” che fa tenerezza per la potenza con cui ci ricorda come i bambini assorbano tutto ciò che vedono nel mondo degli adulti.

In un altro video, lo stesso bimbo corre con il pallone incollato al piede, conducendolo fino alla porta e scaricandolo in rete. L’impressionante frequenza dei suoi piccoli passi, il continuo contatto con la palla, persino il ruzzolone all’indietro dopo aver calciato, frutto di una forza pari e contraria a quella trasmessa al pallone, tutto ma proprio tutto (tranne il fatto che calci di destro) riporta immediatamente a un’altra immagine contemporanea, vista e rivista in questi anni, e difatti nessuno si stupisce più quando viene a sapere che il bimbo del video si chiama Mateo Messi. Mateo compie oggi 4 anni, non è abituato ai riflettori e nemmeno ai flash dello smartphone di papà: ogni tanto mamma Antonella fa un’eccezione e pubblica un suo video, giusto per ricordarci come sia ben incanalato sulle tracce di Leo, imitato anche in quell’esultanza con le ditina al cielo.

E poi c’è tutta un’altra collezione di video in cui un altro bimbo, di due anni più piccolo ma molto più “social”, restituisce con sicurezza il pallone al papà che glielo appoggia dolcemente, e anche lui ci ricorda qualcuno, e anche lui smette di stupirci quando scopriamo che è il figlio di Cristiano Ronaldo.