Tra le ultime qualificate a Euro 2024 c’è l’Albania, ma quanto valgono sul mercato le rose delle squadre che finora hanno strappato il pass per l’Europeo in Germania? La squadra di Sylvinho è la meno costosa di tutte (finora) mentre in cima alla lista c’è l’Inghilterra di Southgate che è l'unica insieme alla Francia a superare il miliardo. Ecco la classifica (dati: Transfermarkt)

