In teoria un 352, in pratica un attacco a quattro: due ali di spinta più due goleador a centro area. Genesio non può certo lamentarsi dei suoi calciatori: Fekir, Depay, Ndombélé, Aourar e gli altri. Stelle del presente ma anche e soprattutto del futuro; non un caso per il Lione, che già in passato aveva coltivato grandi talenti in tutti i reparti.