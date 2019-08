1+8. ZAMORANO - Forse meno insolito di altri, il 18, per un attaccante. Sicuramente più eccentrico quel segno "più" in mezzo alle cifre che lo trasformava in un altro 9, insieme a Ronaldo. Fu il brasiliano a reclamare a gran voce la maglia, per antonomasia dell'attaccante, per ragioni di sponsor (il suo marchio R9).