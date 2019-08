ALVARO RECOBA AL VENEZIA. Il "Chino" nel 1999 si stacca dall’Inter, dove si era già distinto per il suo mancino letale, per andare a giocare in prestito a Venezia. Dieci gol in 19 presenze in Laguna per l’uruguagio più amato da Massimo Moratti. A fine stagione rientrerà alla base.