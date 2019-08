Mario Balotelli è un nuovo giocatore del Brescia. Il tanto atteso annuncio è arrivato a una settimana esatta dall’inizio della Serie A. Super Mario non ci sarà per via di una squalifica rimediata nello scorso campionato in Francia (starà ai box per quattro giornate). Ma il club di Cellino può comunque festeggiare per un colpo che ricorda il Brescia di Roberto Baggio e Pep Guardiola, con Carlo Mazzone in panchina. Balo torna in Italia dopo tre anni tra Nizza e Marsiglia in Ligue-1. Per l’attaccante 41 gol in 76 partite in Francia, 8 nell’ultima stagione all’OM.

Il contratto di Balotelli

Super Mario ha firmato un triennale con le Rondinelle. Il primo anno guadagnerà 3 milioni di euro lordi fissi, più altri tre in caso di salvezza. Nei successivi due anni percepirà 6 milioni di euro lordi a stagione (4,5 netti se il Brescia resterà in Serie A).