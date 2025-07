Edin Dzeko è pronto a vestire la maglia della Fiorentina nella stagione 2025/26. L'attaccante bosniaco rientra in Italia a due anni di distanza dall'ultima volta, diventando il calciatore più anziano a tornare in Serie A. Anche Ciro Immobile, nuovo attaccante del Bologna, è presente in questa in questa classifica: di seguito la top 15 (dati Transfermarkt)

