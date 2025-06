Una presenza e subito un gol con l'Inter al Mondiale per Club, per Pio Esposito che scala posizioni nella classifica degli Under 19 italiani più preziosi di sempre: secondo la graduatoria di Transfermarkt, l'attaccante interista è già in top ten. Nella classifica degli U19 che hanno più valore nel mondo, invece, non ci sono italiani nelle prime posizioni e domina Lamine Yamal. L'unico di Serie A in questa classifica è al momento Diao del Como

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE DI OGGI LIVE