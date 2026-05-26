Lega Calcio Serie A e Puma hanno presentato il pallone che verrà utilizzato nella prossima stagione in campionato, Coppa Italia, Supercoppa italiana e campionato Primavera: "Garantisce prestazioni elevate in ogni situazione di gioco"
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Il campionato italiano si è concluso e la classifica marcatori è stata vinta da Lautaro Martinez,...
Si chiude ufficialmente il rapporto tra l'italiano Lisci e l'Osasuna. È finita anche tra il Lille...
Il Giudice Sportivo ha comunicato i 9 giocatori squalificati dopo l'ultimo turno di campionato e...
In vista delle amichevoli contro Lussemburgo (3 giugno) e Grecia (7 giugno), il Commissario...
La Lega Serie A ha ufficializzato le date di inizio e fine del prossimo campionato. Come accaduto...
A bordo del bus scoperto per la festa del Como, l'allenatore commenta ancora l'obiettivo...
L'Associazione italiana arbitri non può essere commissariata. Lo afferma il Collegio di Garanzia...
Si è tenuta a Bergamo la mostra-evento dedicata alla storia e all'evoluzione dei direttori di...