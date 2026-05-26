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Serie A, Lautaro a 17: mai un capocannoniere con meno gol nell'era dei tre punti

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Il campionato italiano si è concluso e la classifica marcatori è stata vinta da Lautaro Martinez, autore di 17 centri. Seppur fermo per infortunio e con sole 30 presenze in questo campionato, nell'era della Serie A a tre punti mai nessuno era si aggiudicato il titolo di capocannoniere con meno gol, per trovare un dato più 'negativo' nell'intera storia bisogna tornare ai tempi di Maradona: quasi 40 anni fa...

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