Serie A, Lautaro a 17: mai un capocannoniere con meno gol nell'era dei tre punti
Il campionato italiano si è concluso e la classifica marcatori è stata vinta da Lautaro Martinez, autore di 17 centri. Seppur fermo per infortunio e con sole 30 presenze in questo campionato, nell'era della Serie A a tre punti mai nessuno era si aggiudicato il titolo di capocannoniere con meno gol, per trovare un dato più 'negativo' nell'intera storia bisogna tornare ai tempi di Maradona: quasi 40 anni fa...
- GONZALO HIGUAIN (Napoli) nella stagione 2015/16
- CIRO IMMOBILE (Lazio) nella stagione 2019/20
- LUCA TONI (Fiorentina) nella stagione 2005/06
- ANTONIO DI NATALE (Udinese) nella stagione 2009/10
- EDINSON CAVANI (Napoli) nella stagione 2012/13
- EDIN DZEKO (Roma) nella stagione 2016/17
- MAURO ICARDI (Inter) e CIRO IMMOBILE (Lazio) nella stagione 2017/18
- CRISTIANO RONALDO (Juventus) nella stagione 2020/21
- ANTONIO DI NATALE (Udinese) nella stagione 2010/11
- ZLATAN IBRAHIMOVIC (Milan) nella stagione 2011/12
- OLIVER BIERHOFF (Udinese) nella stagione 1997/98*
- CIRO IMMOBILE (Lazio) nella stagione 2021/22
*campionato a 18 squadre
- GABRIEL BATISTUTA (Fiorentina) nella stagione 1994/95*
- HERNAN CRESPO (Lazio) nella stagione 2000/01*
- FRANCESCO TOTTI (Roma) nella stagione 2006/07
- FABIO QUAGLIARELLA (Sampdoria) nella stagione 2018/19
- VICTOR OSIMHEN (Napoli) nella stagione 2022/23
*campionato a 18 squadre
- ZLATAN IBRAHIMOVIC (Inter) nella stagione 2008/09
- MATEO RETEGUI (Atalanta) nella stagione 2024/25
- IGOR PROTTI (Bari) e GIUSEPPE SIGNORI (Lazio) nella stagione 1995/96*
- FILIPPO INZAGHI (Atalanta) nella stagione 1996/97*
- ANDRIY SHEVCHENKO (Milan) nella stagione 1999/2000*
- DAVID TREZEGUET (Juventus) e DARIO HUBNER (Piacenza) nella stagione 2001/02*
- CHRISTIAN VIERI (Inter) nella stagione 2002/03*
- ANDRIY SHEVCHENKO (Milan) nella stagione 2003/04*
- CRISTIANO LUCARELLI (Livorno) nella stagione 2004/05
- LAUTARO MARTINEZ (Inter) nella stagione 2023/24
*campionato a 18 squadre
- MARCIO AMOROSO (Udinese) nella stagione 1998/99*
- CIRO IMMOBILE (Torino) nella stagione 2013/14
- MAURO ICARDI (Inter) e LUCA TONI (Verona) nella stagione 2014/15
*campionato a 18 squadre
- ALESSANDRO DEL PIERO (Juventus) nella stagione 2007/08
- LAUTARO MARTINEZ (Inter) nella stagione 2025/26
- Nell'era dei tre punti, quindi, non c'era mai stato un capocannoniere con meno gol rispetto al Lautaro di questa stagione e mai nessuno sotto i 20 centri.
- Per trovare l'ultimo leader dei marcatori a meno di 20 reti bisogna risalire al 1990/91, con Vialli che ne mise a segno 19 con la Samp.
- stagione 1967/68: PIERINO PRATI (Milan) - 15 gol
- stagione 1979/80: ROBERTO BETTEGA (Juventus) - 16 gol
- stagione 1981/82: ROBERTO PRUZZO (Roma) - 15 gol
- stagione 1982/83: MICHEL PLATINI (Juventus) - 16 gol
- stagione 1987/88: DIEGO ARMANDO MARADONA (Napoli) - 15 gol