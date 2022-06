1/19

Paul Pogba è pronto a tornare alla Juventus a sei anni di distanza dall'addio. Le parti sono sempre più vicine e si sta discutendo sulla durata dell'accordo. L'ultima partita del francese in maglia bianconera è datata 21 maggio 2016. Non un match come gli altri, ma la finale di Coppa Italia contro il Milan. All'Olimpico Il centrocampista salutò alzando il trofeo, conquistato grazie al gol decisivo di Morata ai tempi supplementari. In panchina, come adesso, c'era Allegri. Ma chi altro era in campo nell'ultima partita di Pogba con la Juventus e cosa fa oggi?