Lookman è tornato in campo per la prima volta dopo la quasi rottura con l'Atalanta: per il nigeriano gli ultimi tre minuti a Torino e separazione con il club che ormai può considerarsi un capitolo chiuso. Tra malumori vari e litigi, sono tanti i giocatori che hanno chiesto di essere venduti per poi fare pace con la società e tornare a giocare. E' successo proprio allo stesso Lookman nel 2024. Da Donnarumma a Luis Alberto: ecco alcuni degli strappi di mercato poi ricuciti più importanti degli ultimi anni