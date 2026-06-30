Manchester City, come potrebbe giocare con Maresca: la probabile formazione
Ritorno ai Citizens per Maresca, ex collaboratore di Guardiola nominato nuovo allenatore. Un allievo di Pep per filosofia tattica con alcune differenze: si va dal pressing a tutto campo a un calcio più diretto. Cambia anche il modulo, un 4-2-3-1 che in attesa dei nuovi acquisti è già pronto a inserire Anderson dal Nottingham Forest. Ma come scenderebbe in campo oggi il nuovo City di Enzo?
- Dopo una stagione nell'academy con cui vinse la Premier League 2, Pep lo descrisse così: "Provo le stesse sensazioni quando vidi Mikel Arteta. È lo stesso con Enzo. Diventerà un allenatore straordinario”. Chiamato nel suo staff, insieme hanno vissuto un solo anno: quello del Treble nel 2022/23. E la filosofia tattica è la stessa: un calcio paziente basato su possesso palla e impostazione dal basso, gioco posizionale e ritocchi nell'arco del match
- In linea con Guardiola, ma non una copia: "Ho deciso di diventare allenatore grazie alla squadra di Pep, il Barcellona di qualche anno fa". Ma, a differenza del maestro, l'introduzione è un approccio più diretto in alcune fasi del gioco. Lo ha ribadito al Chelsea tra contropiedi e attacchi diretti, armi mostrate nella finale vinta contro il Psg al Mondiale per Club. E poi c'è il pressing: se lo spagnolo sceglie un blocco difensivo a zona, Maresca vuole una pressione a uomo a tutto campo
- Modulo nel quale Guardiola accentrava le ali, schema che muta nel 4-2-3-1 di Maresca con due centrocampisti più arretrati e due più avanzati a formare un quadrato. C'è anche il tema dei terzini: ai tempi del Chelsea, Enzo chiedeva a Cucurella di convergere centralmente come se fosse un centrocampista alternandosi al lavoro di laterale
- Partito Bernardo Silva e senza una pedina come Enzo Fernandez, Maresca avrà bisogno di un centrocampista che sappia dettare i tempi. Possibile la conversione di O'Reilly in quel ruolo, intanto il City pare aver investito oltre 134 milioni di euro per Elliot Anderson. Il 'tuttocampista' del Nottingham Forest è un giocatore moderno, solido e funzionale per prendersi la mediana dei Citizens.
- Portiere: DONNARUMMA
- Terzino destro: NUNES
- Difensore centrale: DIAS
- Difensore centrale: GUEHI
- Terzino sinistro: O'REILLY
- Centrocampista centrale: RODRI
- Centrocampista centrale: ANDERSON*
* In attesa dell'ufficialità
- Ala destra: SEMENYO
- Trequartista: CHERKI
- Ala sinistra: DOKU
- Attaccante: HAALAND
- Naturalmente non mancano altri possibili titolari a partire da Phil Foden, gioiello da rigenerare dopo l'esclusione ai Mondiali. A proposito di talenti, Rico Lewis è un'altra pedina ideale per le fasce come Savinho e Ait-Nouri. Impossibile dimenticare big come Josko Gvardiol, Tijjani Reijnders e Omar Marmoush. Insomma, il materiale non manca a Maresca nella rivoluzione del Manchester City