 Maresca al Manchester City, probabile formazione: moduli e come giocherà | Sky Sport
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Manchester City, come potrebbe giocare con Maresca: la probabile formazione

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Ritorno ai Citizens per Maresca, ex collaboratore di Guardiola nominato nuovo allenatore. Un allievo di Pep per filosofia tattica con alcune differenze: si va dal pressing a tutto campo a un calcio più diretto. Cambia anche il modulo, un 4-2-3-1 che in attesa dei nuovi acquisti è già pronto a inserire Anderson dal Nottingham Forest. Ma come scenderebbe in campo oggi il nuovo City di Enzo?

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