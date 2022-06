In scadenza di contratto, Sidibé saluta e chiude ufficialmente un'era irripetibile nel Principato. Il terzino francese era l'ultimo superstite della squadra targata 2016/17, stagione dove il Monaco si laureò campione di Francia e arrivò in semifinale di Champions. Tantissimi i talenti, protagonisti in uscita con trasferimenti milionari: dove giocano oggi? E quanto ha guadagnato il club dalle loro cessioni?

