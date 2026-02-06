 Rennes, tutti i big cresciuti nel club da Dembélé e Doué a Camavinga | Sky Sport
Il Rennes l'ha rifatto: venduto Jacquet al Liverpool per 64 mln. Tutti i big cresciuti lì

Il difensore centrale classe 2005 (cessione record della storia del Rennes) si unirà al Liverpool solo dalla prossima estate, ma potrebbe essere l'ennesima perla cresciuta e/o scovata dal Rennes. Tra cui: il Pallone d'Oro in carica Dembélé, il compagno di merende Doué, Camavinga e tanti altri…

