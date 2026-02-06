Il Rennes l'ha rifatto: venduto Jacquet al Liverpool per 64 mln. Tutti i big cresciuti lì
Il difensore centrale classe 2005 (cessione record della storia del Rennes) si unirà al Liverpool solo dalla prossima estate, ma potrebbe essere l'ennesima perla cresciuta e/o scovata dal Rennes. Tra cui: il Pallone d'Oro in carica Dembélé, il compagno di merende Doué, Camavinga e tanti altri…
- Si chiama Jeremy Jacquet: difensore centrale di mestiere, classe 2005, altezza un metro e novanta. Milioni spesi per lui dal Liverpool: 63,6, secondo il report di Transfermarkt. È stato uno dei colpi sul gong del mercato di gennaio: si unirà ai reds soltanto in estate
- Scuola Rennes: nel club francese ci è cresciuto ed è solo l'ultimo di una serie di campioni delle big d'Europa lanciato dai rouges et noirs, i rossoneri di Francia
- E come meglio iniziare la lunga lista di gemme raffinate dalla scuola del Rennes? Praticamente una fucina di big che — messi insieme — valgono miliardi. E trofei, collettivi (un triplete da protagonista) e individuali (il Pallone d'Oro). Anche Ousmane Dembélé, infatti, si è formato nel prolifico settore giovanile del Rennes che, nel 2016, lo ha venduto per 35 milioni al Dortmund. Da lì il picco: il Barça ne sborsa 148, ma è un flop. A Parigi (50 milioni) tutt'altra storia, lo sappiamo bene…
- Lui, invece, ha già due Champions League in bacheca col Real, la squadra più prestigiosa del mondo con cui ha messo insieme già la bellezza di duecento partite (reminder: ha 23 anni). Il Rennes lo ha cresciuto e lo ha salutato nell'estate del 2021, incassando 31 milioni.
- Compagno di merende di Dembélé nel Psg pigliatutto del 2025, con una prestazione show in finale di Champions League (da classe 2005). Parabola alla Camavinga: una sola squadra nella sua formazione — il Rennes, ovviamente — e poi il Psg, che lo ha comprato nel 2024 per 50 milioni.
- Non è scuola Rennes a tutti gli effetti, ma una grande operazione di mercato sì. Belga, cresciuto nell'Anderlecht, appena diciottenne il Rennes punta su di lui e ci vede benissimo: lo pagano 26 milioni, tre anni dopo lo rivendono al City per 60. Oggi è una delle frecce dell'attacco di Guardiola
- Non proprio un prodotto del settore giovanile, anzi, una rarissima minusvalenza del club. È comunque un ex del Rennes: acquistato a 23 anni dallo Sporting, dopo essersi formato a metà tra il club di Lisbona e il Vitoria Guimarães. Comprato a 21 milioni, rivenduto a 18,6 al Leeds, dove esplode. Oggi lo trovate a segnare gol su gol a Barcellona.
- Un altro degli astri nascenti del calcio francese. Oggi gioca nel Tottenham, è un attaccante e vale 30 milioni di euro. Al Rennes dall'età di quindici anni, una sola stagione in Ligue 1 basta al Bayern Monaco per offrire 20 milioni. In Baviera vince, ma non segna tantissimo: gli Spurs lo hanno pagato 10 milioni di prestito e 35 di riscatto.
- Quando scorriamo l'elenco di una qualunque classifica marcatori europea il suo nome c'è sempre. Oggi al Dortmund, prima allo Stoccarda e prima ancora al Rennes, che lo compra a ventiquattro anni per 15 milioni (e lo rivende per 9). Colpo riuscito a metà, visto che è in Germania che si afferma.
- Tra le super cessioni che hanno riempito le casse del Rennes (a breve vedremo una classifica), c'è anche qualche occasione persa. Una si chiama proprio Georginio Rutter, formato nel settore giovanile del club francese, perso praticamente a zero per l'Hoffenheim nel 2021, prima di vederne volare le quotazioni di mercato. L'Hoffenheim lo ha venduto al Leeds per 40 milioni, il Leeds al Brighton (dove gioca ora) per 47.
- E c'è anche tanta Serie A nelle file del Rennes. Jeremie Boga — fresco innesto della Juventus — si è formato nelle giovanili del Chelsea, ma nel curriculum ha un Erasmus di un anno in Francia dal Rennes. L'Andy Diouf che l'Inter ha comprato dal Lens è, pure lui, un ex vivaio Rennes; e anche Kamaldeen Sulemana dell'Atalanta è passato dal club rossonero, scoperto dal Nordsjaelland nel 2021 e rivenduto al Southampton poco dopo.
- Riavvolgendo di molto il nastro, tra i tanti che hanno vestito la maglia del Rennes c'è pure Petr Cech, uno che in passato è rientrato nella cerchia dei migliori portieri del mondo. Fu proprio dai francesi che lo acquistò il Chelsea nel 2004. Era vivaio Rennes anche quel Gourcuff che fece brillare gli occhi ai tifosi del Milan nel suo esordio in Champions nel 2006, salvo poi diventare una meteora milanese al pari di Yann M'Vila, lui sponda Inter: cresciuto nel Rennes e passato da San Siro senza lasciare ricordi.
- Jacquet al Liverpool: 63,6 mln (2026/27)
- Doku al Man City: 60 mln (2023/24)
- Doué al Psg: 50 mln (2024/25)
- Dembélé al Dortmund: 35 mln (2016/17)
- Aguerd al West Ha: 35 mln (2022/23)
- Camavinga al Real: 31 mln (2021/22)
- Ismaila Sarr al Watford: 30 mln (2019/20)
- Kalimuendo al Forest: 30 mln (2025/26)
- Kader Meité all'Al-Hilal: 30 mln (2025/26)
- Ugochukwo al Chelsea: 27 mln (2023/24)